الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي السرية والمميزة.. «نفس الطعم والريحة»

تعد الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي من الوجبات التي تلقى رواجا وإقبالا من قبل الجمهور، بسبب طعمها المميز المختلف عن تلك التي جرى تحضيرها في المنزل، لذا يمكن الحصول على نفس النتيجة بمقادير بسيطة.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على شاشة cbc sofra، طريقة بسيطة لتحضير الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي.

مقادير الفراخ المشوية:

فرخة مفتوحة من الظهر.

زيت نباتي أو زيت زيتون.

مياه بصل، ويمكن تحضيره من خلال وضع رشة بسيطة من البصل المبشور، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم عصر البصل جيدًا، والاحتفاظ بالمياه لاستخدامها في التتبيلة، وعدم استخدام بشر البصل، لأنه قد يحترق في التتبيلة.

كمية بسيطة من عصير الليمون.

صلصة طماطم أو 2 حبة من الطماطم المبشورة.

زبادي أو لبن رائب، لأنه يطري أنسجة الدجاج، ويجعلها لذيذة جدًا.

ملح.

فلفل أسود حسب الرغبة.

كمون ناعم حسب الرغبة.

طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي:

يمكن إعداد وصفة الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي في خطوات بسيطة، بإحضار وعاء ووضع كمية بسيطة من الزيت فيه، ومياه البصل المبشور وكمية من عصير الليمون، وملعقة كبيرة أو ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم، لإعطاء لون مميز للفراخ المشوية، وإضافة الزبادي والملح والفلفل والكمون، وتقليب التتبيلة جيدًا، حتى تصبح خليطًا ناعمًا.

تتبل الدجاجة بالخليط السابق، ويمكن تركها من ساعتين حتى 6 ساعات، والأفضل ليلة كاملة، حتى تتشرب أنسجة الفراخ من التتبيلة، وتصبح أنسجتها طرية جدًا، وبالتالي لا تأخذ وقتًا طويلًا في التسوية.

يمكن تسوية الفراخ المشوية بأكثر من طريقة، سواء في صينية بالفرن، أو على الشواية أو الجريل، وتقدم على طبق به بقدونس مفروم، مع أرز بسمتي أصفر، وخبز بلدي وصوص طحينة.