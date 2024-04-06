شاركت في حفل إفطار الأسرة المصرية وقدمت الشكر للسيسي.. من هي سيرين خاص؟

فتاة بسيطة بملامح هادئة حزينة، وقفت على المنصة لإلقاء كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وسط تصفيق حاد من الحضور، موجهة كلمات الشكر للدولة المصرية على دعمها القضية الفلسطينية ودفاعها عن الأرض والعرض وتقديم مساعدات إنسانية على مر التاريخ، قائلة: «شكرا لمصر أنها أمينة على القضية الفلسطينية وعلى تسخير قوتها الناعمة عبر الشركة المتحدة لتوثيق جزء من معاناة شعبنا وخدمة القضية الفلسطينية».

فنانة فلسطينية تقدم الشكر للرئيس السيسي

الفتاة العشرينية قدمت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية لوقوفه مع فلسطين لأكثر من 75 عاما، هي الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، بطلة مسلسل مليحة الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سيرين خاص تمنت أن يحل السلام في غزة وكل المناطق العربية: «مبسوطة إني موجودة في وسطكم، وبدعوا الله ان يحل السلام في بلدنا فلسطين وكل البلاد العربية».

من هي الفنانة الفلسطينية سيرين خاص؟

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، بعد كلمتها في حفل إفطار الأسرة المصرية وهي كالتالي:

- ولدت في مدينة غزة عام 1996، أي تبلغ من العمر 28 عاما.

- تربت بين القاهرة وعمان لتنقل أهلها.

- بدأت مسيرتها الفنية عام 2017، من خلال مشاركتها في فيلم «علم».

- شاركت بالفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

- فاز الفيلم بجائزتي الهرم الذهبي والجمهور.

- شاركت في مسلسل «بريد الياسمين» عام 2020.

- كما شاركت في مسلسل «الحرم» عام 2022.

- جرى اختيارها لتكون بطلة مسلسل «مليحة»، الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.