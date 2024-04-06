حسين حمودة: نجيب محفوط أول من سلط الضوء على الشخصيات المختلف عليها تاريخيا

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن هناك الكثير من التجارب التي سلط عليها المؤلفون الضوء، حيث تلتقي تجارب يدور حولها الكثير من الإشكاليات.

وأضاف «حمودة» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تجربة «إخناتون» لنجيب محفوظ، وتجربة الحاكم بأمر الله، بالإضافة إلى تجربة «حسن الصباح» بمسلسل الحشاشين، فكلها تجارب دار حولها الكثير من الإشكاليات.

الشخصيات المختلف عليها تاريخيا

وأشار إلى أن كل شخصية من هذه الشخصيات يُنظر لها من قبل المؤرخين برؤى وزوايا مختلفة ومتعارضة جدًا، والسبب في التقاط هذه المعاني في الروايات المتعارضة حول شخصية ما كان نجيب محفوظ، يرصدها في كتابه «العائش في الحقيقة»، حيث قابل أكثر من 20 شخصية لمعرفة جوانب وتفاصيل التي يدور حولها العمل الروائي.

ونوه بأن نفس الأحداث والوقائع يُنظر لها من كل الجوانب ومنظورات متعددة ومختلفة، فتجربة مقاربة التاريخ تجربة غنية جدًا، حيث يلجأ للتاريخ من أجل رصد كل تفاصيل حياتها من خلال محاورة أكثر من شخص.

وتابع، أن الشخصيات المعارضة في التاريخ من الأمور التي لم يتطرق لها الكثيرون، بسبب اختلاف الآراء عليها، وهذا أمر أجده خاطئا، فالتاريخ يجب أن يسلط الضوء على كل الجوانب والشخصيات سواء كانت سلبية أو إيجابية، لزيادة الوعي.