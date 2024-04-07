ملخص الحلقة 27 من مسلسل محارب.. «عنتر» يتخلص من الدجالة «عجيبة»

شهد ملخص الحلقة 27 مسلسل محارب، أحداثا مهمة، إذ جرى العثور على صورة إنجي «ناهد السباعي» في منزل الدجالة عجيبة، واكتشاف وجود سحر لها بالابتعاد عن محارب «حسن الرداد» والزواج من عنتر «حسني شتا»، وذلك بعد أنّ قتل عنتر الدجالة وخنقها بعدما لم تمكنه من الزواج من إنجي.

الشرطة تبحث عن عنتر

وخلال ملخص الحلقة 27 مسلسل محارب، تبحث الشرطة عن عنتر بسبب قتلة الدجالة عجيبة، وتحاول القبض عليه، بينما يعيش والد إنجي في صدمة.

ملخص الحلقة 27 مسلسل محارب

وخلال مسلسل محارب، أعاد شخص مجهول، هاتف المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، بعد أنّ سرقه محارب للحصول منه على مستندات تثبت براءته، وخان يوسف صديقه المحامي حسام، إذ اتفق مع جيهان زوجة العزازي على العمل معها في الشركة وتسليمها عقود الاتفاق، وألغى توكيلات جيهان العزازي «نرمين الفقي» لحسام وحرر توكيلات جديدة لنفسه، وذلك بعد أنّ حصلت جيهان على براءة نجلها رامي المتهم في قضية دهس والدة محارب.