أحمد فهيم يكشف سر ارتداء «الباروكة» في مسلسل فراولة

ظهر الفنان أحمد فهيم بصورة كوميدية في مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الذي يتم عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان الجاري 2024، وهو يرتدي باروكة شعر، وذلك بحثًا عن زوجة ثانية له، حيث يجسد شخصية «حسن الشندويلي» مدير مالي الشركة التي تترأسها فراولة.

وقال أحمد فهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تفاصيل الشخصية التي يجسدها في مسلسل فراولة مختلفة تمامًا عن تيمة الشخصيات التي قدمها قبل ذلك، قائلًا: «اقترحت الفكرة على الأستاذ أحمد دسوقي المنتج، والأستاذ محمد علي المخرج، وأعجبتهم الفكرة ونفذنها بعد ذلك».

أحمد فهيم يرتدي الباروكة في مسلسل فراولة

وأوضح فهيم أن «الشخصية بتتعرض لتطورات وبيضطر حسن الشندويلي لارتداء باروكة طوال أحداث المسلسل، لكي يغير من مظهره بحثًا عن شريكة حياته».

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى فراولة تعمل قارئة فنجان وتقتنع أن لديها قدرات ربانية، كما يعمل والدها حارس عقار في منطقة الزمالك، وتحلم بتغير حياتها للأحسن، حيث تخرج من حياة الفقر وتصبح من مشاهير السوشيال ميديا.

أبطال المسلسل

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، أحمد فهيم، توني ماهر، دنيا سامي، علا رشدي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد دسوقي.