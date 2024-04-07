يحكي مسلسل بدون سابق إنذار، قصة مؤثرة لعائلة آسر ياسين التي تواجه سلسلة من الأزمات، تبدأ الأزمة في الحلقة الأولى عندما يكتشف آسر ياسين من خلال فحص الحمض النووي أن عمر ليس ابنه الحقيقي، ويثير هذا الاكتشاف فضول المشاهدين الذين ينتظرون بشغف الحلقة 13 من المسلسل على قناة DMC اليوم.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13 على قناة dmc اليوم

تتوالى الأحداث، لذا يهتم الجمهور بموعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13 على قناة dmc اليوم، إذ يواصل آسر ياسين «مروان» البحث عن ابنه الحقيقي الذي تم تغييره في المستشفى في أثناء ولادته، مما يجعله هدفًا سهلاً للجميع، وبالتالي يتعرض للخطر، ومما زاد الطين بلة، بعد تعرضه لاعتداء شديد من قبل زوج الممرضة زينب السابق في حلقات سابقة، يستغل أحد ‏موظفي المستشفى، حاجته في الوصول لابنه الحقيقي وينصب عليه.‏

وفيما يتعلق بـ موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، تبين أنها تذاع في تمام الساعة 18:15، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، وسيتم إعادة بثها الساعة 5 صباحًا، و2 مساءً.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار هو دور البطولة الأول لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويشاركهما البطولة أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.