مسلسل محارب الحلقة 27.. منة فضالي تنتقم من زوجها وتتضامن مع عزيز

شهد مسلسل محارب الحلقة 27، أحداثا مهمة؛ إذ طلبت زوجة المحامي حسام «منة فضالي» من منال، مقابلة شقيقها محارب «حسن الرداد»، لتساعده وتشهد معه ضد زوجها المحامي الذي لفق له عدة قضايا ظلما.

مسلسل محارب الحلقة 27.. الحصول على مستندات تفيد القضية

وأفرجت الشرطة عن مصدي «محمود الليثي»؛ إذ لم تحصل على طريقة تواصل بينه وبين محارب صديقه الهارب من قضايا متهم فيها، وجرت مراقبة هاتفه، بينما طلب جمال «عابد عنان» من راندا «ملك أحمد زاهر»، الحصول على نسخة من المستندات الموجودة على هاتف المحامي حسام، ليسلمها لمحارب ومحاميه لإظهار براءته، خلال مسلسل محارب الحلقة 27.

وخلال مسلسل محارب، عثر الأهالي على صورة إنجي «ناهد السباعي» في منزل الدجالة عجيبة، ووجود سحر لها بالابتعاد عن محارب «حسن الرداد» والزواج من عنتر «حسني شتا»، بعد أنّ قتل عنتر الدجالة وخنقها؛ إذ لم تمكنه من الزواج من إنجي، وتبحث عنه الشرطة لمحاكمته في هذه التهمة.