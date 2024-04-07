موعد عرض الحلقة 13 مسلسل فراولة.. نيللي كريم تبحث عن جوهرة خارقة

وقائع مثيرة حدثت في الحلقة 12 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، بزيارة فراولة للشيخ علاء، وطلب منه الوساطة لدى صاحب المنزل، لذا ينتظر جمهور مسلسل فراولة الحلقة 13 لمشاهدة الأحداث الشيقة التي لا تخلو من المغامرات.

موعد عرض الحلقة 13در مسلسل فراولة

في الحلقة 12 من مسلسل فراولة، تزور نيللي كريم المنزل ويقنعها مساعدها «الشندويلي» (أحمد فهيم) بوجود جوهرة خارقة في التربة، مما يتيح لها فرصة الاستحواذ على المنزل، ليطلب مالك البيت مبلغ 15 مليون جنيه نظير التنازل عنه، فيما لا تمتلك فراولة إلا 7 ملايين فقط.

وعن موعد عرض الحلقة 13 مسلسل فراولة، تبين أنها تذاع يوميًا على قناة DMC، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

أبطال مسلسل فراولة

‎مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.