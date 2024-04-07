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دراما المتحدة

مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 28

كتب:

ضحى محمد
03:02 م | الأحد 07 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بأحداث تشويقية متتالية، ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ28 من مسلسل إمبراطورية ميم، على شبكة قنوات dmc، لمتابعة الأحداث الجارية، ومعرفة مصير «مختار» الذي يجسده خالد النبوي، بعد القبض عليه بالتهم المُلفقة إليه، ومعرفة ما سيحدث مع عائلته وأبنائه.

مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 28

وتكشف الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم تسلسل الأحداث، ومصير «مختار» بعد القبض عليه بالتهم المُلفقة، وما سيحدث مع عائلته وأبنائه.

ويأتي موعد إعادة الحلقة الـ 28 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتعرض الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وتذاع الحلقة على منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

ويذاع العرض الأول للحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم، في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة dmc، ومنصة watch it.

موعد عرض الحلقة الجديدة من إمبراطورية ميم

وتعتبر شبكة قنوات dmc وdmc drama من القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم، بالإضافة إلى منصة watch it، التي تعرض الحلقة بالتزامن مع عرضها على قناة dmc، في تمام الساعة 10:45 مساءً.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.