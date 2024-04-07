5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث ترى النور قريبا.. اعرف التفاصيل

حلم استكمال جميع محطات الخط الثالث أوشك أن يرى النور، بقرب تشغيل 5 محطات جديدة وهي الأخيرة في الخط، وتضم محطات «التوفيفية ووادي النيل وجامعة الدول وجامعة القاهرة وأخيراً بولاق الدكرور»، حيث بدأت الهيئة القومية للأنفاق التشطيبات النهائية للمحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية.

في بداية العام الجاري، أعلنت وزارة النقل 6 محطات بالخط لتمكن الراكب من استقلال الخط الثالث للمترو بداية من محطة عدلي منصور وصولا إلى محطة محور روض الفرج، وتعمل حالياً على الانتهاء من الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والأخيرة للخط.

الخط الثالث للمترو

ويمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، وتم إنشاء المحطات بأيادٍ مصرية خالصة، وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، والتي انتهت من الأعمال الإنشائية للمحطات وأجرت بعض التجارب، وبدأت التشطيبات النهائية.

وفي التقرير التالي، تُقدم «الوطن» التفاصيل الكاملة للمحطات الجديدة والأخيرة بالخط الثالث للمترو، والتي من المقرر تشغيلها قريبا أمام جمهور الركاب، وتتكامل المحطات مع الخط الثاني للمترو عند محطة جامعة القاهرة.

محطة جامعة القاهرة

- هس إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للمترو.

- محطة نهائية تبادلية مع الخط الثاني وهي محطة علوية.

- تتكون المحطة من طابقين طابق صالة التذاكر وطابق الرصيف.

- يحتوي كل رصيف على اثنين سلم ثابت و4 متحركة.

- تحتوي المحطة على 3 مخارج بإجمالي 3 سلالم ثابتة و4 متحركة.

- تحتوي المحطة على 22 بوابة للتذاكر.

- تخدم المحطة عدة شوارع ومناطق خدمية مُهمة وهي:

* شارع ترعة الزمر

* شارع السودان

* شارع حسين منصور

* شارع العشماوي

* شارع ثروت

* جامعة القاهرة

* قسم شرطة بولاق الدكرور

* مستشفى بولاق الدكرور

* مكتب بريد بولاق الدكرور

* الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي

* دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة

محطة بولاق الدكرور

- إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة.

- تتكون المحطة من طابقين طابق الرصيف وطابق صالة التذاكر.

- يحتوى كل رصيف على 2 سلم متحرك و2 سلم ثابت.

- تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر

- محطة سطحية قريبة من المناطق الآتية:

* شارع ترعة الزمر

* شارع ترعة زنين

* شارع الشريف

* شارع همفرس

* شارع الجمعية

* شارع ناهيا

* مكتب صحة بولاق الدكرور

* شارع السودان

* شارع مصدق

* نادي الدقي الاجتماعي

* موقف أتوبيسات بولاق الدكرور

* اللجنة الطبية العامة بالدقي

محطة جامعة الدول العربية

- إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة

- تتكون المحطة من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر

- يحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة

- تحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر

- محطة نفقية قريبة من المناطق الآتية:

* شارع جامعة الدول وشهاب

* شارع دجلة

* شارع الحجاز

* شارع سوريا

* شارع وادي النيل

* شارع محي الدين أبو العز

* سفارة سان مارينو

* كنيسة الشهيد أبي سيفين

* الصندوق الاجتماعي للتنمية

* نادي الصيد المصري

* معهد المخطوطات العربية

محطة وادي النيل

- إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة

- تتكون المحطة من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر

- يحتوى كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة

- تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر

- محطة نفقية قريبة من المناطق الآتية:

* شارع الحجاز

* شارع وادي النيل

* شارع محمد حسن حلمي

* شارع أحمد يحيى إبراهيم

* شارع شهاب

* مدرسة العجوزة الثانوية

* نادي الزمالك الرياضي

* مسجد الحامدية الشاذلية

* مدرسة ميت عقبة الابتدائية

محطة التوفيقية

- إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة

- تتكون المحطة من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر

- يحتوى كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة

- تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر

- محطة نفقية قريبة من المناطق الآتية:

* شارع أحمد عرابي

* شارع الرشيد

* شارع وادي النيل

* شارع الدكتور حجازي

* مستشفى الهلال للعاملين المدنيين

* مكتب تصديقات وزارة الخارجية

* جهاز حماية المستهلك

* نادي الترسانة الرياضي

* السجل التجاري

* وزارة الشباب والرياضة

* الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي