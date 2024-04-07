مفاجأة لـ930 مليون مسلم يحتفلون بعيد الفطر الخميس المقبل.. ما القصة؟

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان، وبداية أيام عيد الفطر المبارك، التي يحتفل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن اختلفت دولتان في موعد أول أيام العيد، فهناك ما يقرب من 930 مليون مسلم متوقع احتفالهم بالعيد يوم الخميس.

لم يكن أول أيام شهر رمضان واحدًا في كل الدول الإسلامية، أو التي يوجد بها مسلمين، إذ صام المسلمون في باكستان وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وبروناي يوم الثلاثاء وليس الاثنين، كما حدث في معظم الدول العربية، وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن هذه الدول ستحتفل بعيد الفطر المبارك يوم الخميس.

احتفال المسلمون في الهند بالعيد يوم الخميس

تعد دولة الهند أيضًا من الدول التي ستحتفل بأول أيام عيد الفطر يوم الخميس المقبل، ويوجد فيها ما يقرب من 195 مليون مسلم، أما بنجلاديش 169 مليون، و230 مليون في باكستان، و87 مليون في إيران، وإندونيسيا 229 مليون نسمة، و20 مليون مسلم في ماليزيا، و500 ألف في بروناي.

930 مليون مسلم يحتفلون بأول أيام عيد الفطر يوم الخميس

لذا هناك ما يزيد عن 930 مليون و500 ألف مسلم، متوقع احتفالهم بالعيد يوم الخميس، عكس معظم الدول العربية التي ستحتفل يوم الأربعاء.

استحالة رؤية الهلال يوم الاثنين

أوضح مركز الفلك الدولي، أنه يستحيل رؤية الهلال يوم الاثنين غدًا، وفقًا للحسابات العلمية القطعية، ومن التوصيات التي أصدها خلال مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني، والذي ضم عدد كبير من الفقهاء ومتخذو قرار العديد من الدول الإسلامية، أن الاقتران لا يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يدعا لتحري الهلال.