يمكنك الحصول عليها أون لاين.. 19 خدمة بنكية «في جيبك» خلال إجازة العيد

أيام قليلة تفصلنا عن إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر، إذ أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في القطاع المصرفي اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، وخلال هذه الفترة هناك بعض الخدمات البنكية المتاحة من خلال الإنترنت أي أونلاين.

ونرصد في السطور التالية أبرز الخدمات البنكية الأونلاين خلال إجازة عيد الفطر من خلال تطبيقات البنوك بحسب المواقع الرسمية.

أبرز الخدمات الأونلاين خلال إجازة العيد

- تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب.

- إمكانية تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمَّن ومتابعة الطلب.

- خدمة التحويلات المتعددة والتي تتيح إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/ محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

- مراجعة أو الاطلاع الفوري على كافة أنواع الحسابات/ الشهادات/ الودائع لأجل/ القروض/ البطاقات.

- الاستعلام أو شراء أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار/ إنشاء وتعديل حساب الاستثمار.

الشهادات والودائع

- شراء أو استرداد أو تعديل الشهادات والودائع لأجل.

- تفعيل أو إيقاف أو إصدار بدل فاقد أو تالف أو طلب رقم سري جديد أو إعادة تصفير عدد المحاولات الخاطئة لإدخال الرقم السري لبطاقات الائتمان.

- خدمات بطاقات الخصم المباشر من تفعيل بطاقات الخصم المباشر الجديدة/ المجددة أو طلب رقم سرى جديد أو تصفير عدد المحاولات الخاطئة لإدخال الرقم السري أو إيقاف وإصدار بدل فاقد.

- إتاحة خدمات البطاقات المدفوعة مقدمًا مثل التحويل من حساب أو بطاقة مدفوعة مقدمًا إلى بطاقة مدفوعة مقدمًا أخرى لذات العميل، والاستعلام عن تفاصيل البطاقة، وتفعيل البطاقات الجديدة/ المجددة وكشف حساب للبطاقة.

- سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

- التحويل بين حسابات العميل داخل البنك.

- التحويل من الحسابات إلى حسابات أخرى داخل أو خارج البنك بالعملة المحلية فقط.

- التحويل من الحسابات إلى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر بالعملة المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN.

- التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

- إمكانية تحميل كشف حساب إلكتروني لبطاقات الائتمان والحسابات المجمعة.

- تعديل البيانات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وعنوان المراسلات.

- تفعيل أو إيقاف أو إعادة ضبط جهاز رموز الأمان.

- خدمات المدفوعات (فوري).

- تفعيل الحسابات الراكدة.