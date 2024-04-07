«صحة القاهرة» تخصص أرقاما ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العيد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الشؤون الصحية رفعت درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكل المستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بعمل لجان مشتركة، بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء، لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد، وسحب عينات مختلفة منها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.

إلغاء إجازات الأطباء

وأكد الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها، وإنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أي شكاوى من المواطنين في القاهرة.

وأضاف «شوقي»، مضاعفة عدد العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية، مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار 24 ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث، وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون (02236431299 – 0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون (0226840902 – 0224823314).

تكثيف أعمال مكافحة الحشرات

وأشار مدير مديرية الشؤون الصحية إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد، للتأكد من نظافتها واستيفائها للاشتراطات الصحية استعدادا لصلاة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة ، كما سيتم تكثيف اعمال مكافحة الحشرات.

وأكد الدكتور عبد الحليم محمود، مدير مرفق إسعاف القاهرة، رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.