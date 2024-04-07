5 أبراج الأكثر حظا في أول يوم العيد.. هل أنت منهم؟

توقعات الأبراج تثير اهتمام الكثير من الأشخاص في المجتمعات الشرقية والغربية، معتقدين أنها قادرة على فهم حياتهم، وتسهيل اتخاذ القرارات، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، ربما يشغل بال العديد استفسار عما ينتظرهم أيام العيد.

وفي هذا الصدد ووفقًا لما ذكرته عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح توقعاتها الأبراج خلال أيام العيد.

توقعات الأبراج في أيام العيد

توقعت خبيرة الأبراج أن يكون أول يومين في عيد الفطر أيام الحظ والسعادة لكل من أبراج الثور، العذراء، الجدي، السرطان، الحوت، أي يوم الأربعاء والخميس حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وبحسب «عبير» فإن الأبراج الهوائية المتمثلة في برج الميزان، والجوزاء، والدلو، هي الأكثر حظًا في أيام العيد، بالنصف الثاني منه: «بداية من ثاني أيام العيد ينتقل القمر إلى الجوزاء، ما يمنح الأبراج الهوائية حظا أكبر، خاصًة في الفترة الثانية من العيد، أي إذا انقسم العيد إلى يوم ونصف ويوم ونصف آخر، تكمن سعادة الأبراج الهوائية في النصف الآخر، ما سيجعلهم في حالة من حسن التصرف، بجانب تحسين العلاقات مع من حولهم، بالإضافة إلى الاستمتاع بوقتهم على أكمل وجه، ويشاركهم هذا الحظ الوفير في ذلك الوقت برج الحمل، وبرج الأسد».

تحذير لـ9 أبراج في العيد

وحذرت عبير فؤاد مجموعة من الأبراج خلال أيام العيد:

- العقرب

في اليوم الأول والثاني من أيام العيد من الأفضل أن يتجنب أصحاب برج العقرب المغامرة في كل الأصعدة بشكل عام، بينما المتزوجين منهم لابد أن يحرصوا على عدم التورط في مشاكل زوجية.

-الأسد والدلو والجوزاء

وبنفس الفترة يجب أن يحترس مواليد برج الأسد والدلو من الصدام مع الأهل والأقارب أوالأصدقاء، كما يجب أن يحافظ أصحاب برج الجوزاء على صحتهم، ومحاولة عدم الزهو بأنفسهم.

- القوس

وأشارت «عبير» إلى أن برج القوس عليه الحذر بأيام العيد بدايًة من اليوم الثاني بدية من الساعة 3 عصرًا، من الوقوع في فخ القرارات المتسرعة، وتجنب الدخول في المشاكل، وخاصًة أصحاب البرج المتزوجين.

- الحوت والعذراء

بينما يجب أن يحترس برج الحوت والعذراء من التورط في النقاشات العائلية الحادة، أو الدخول في صراعات مع الأصدقاء، لذلك لابد من الحرص على اللباقة في التعامل مع العائلة والأصدقاء.

- الثور

أما عن برج الثور فمن الضروري أن يتجنبوا التبزير، ويحافظوا على ممتلكاتهم الثمينة؛ إذ يمكن أن يخسروها، خاصًة خال الفترة الثانية من العيد.

- السرطان

كما تحذر خبيرة الأبراج مواليد برج السرطان من التباهي والفخر بأنفسهم في الفترة الثانية من أيام العيد؛ إذ أنهم معرضين بشكل كبير للحسد، لذلك يجب أن يحافظوا على الكتمان، وأداء المهام بسرية تامة.