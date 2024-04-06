مواعيد عمل حديقة الأسرة خلال عيد الفطر 2024.. أسعار التذاكر

أيام قليلة تفصلنا على عيد الفطر المبارك، يعد تحديد أول أيام العيد يوم الأربعاء 10 أبريل فلكيا، وفي الأعياد يقبل المواطنين للخروج إلى المنتزهات والحدائق العامة، إليكم مواعيد عمل حديقة الأسرة خلال أيام العيد 2024 وأسعار التذاكر بالدقهلية.

مواعيد عمل حديقة الأسرة خلال أيام العيد 2024

قال صبحي عبد العزيز مدير حديقة الأسرة بمركز السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتم فتح أبواب الحديقة من أجل استقبال المواطنين من الصباح حتى الساعة 10 مساء من أجل الترفيه والاستمتاع والخروج في أيام العيد والإجازة.

أسعار تذاكر دخول حديقة الأسرة بالدقهلية

وأوضح أن أسعار التذاكر للدخول إلى حديقة الأسرة 5 جنيهات للفرد فقط، إذ يمكن للمُواطنين الدخول إلى الحديقة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، والمياه المحيطة بها والأشجار والنخيل.

ألعاب مختلفة للأطفال في العيد

وأضاف أنه يوجد عدد من الألعاب الخاصة بالأطفال من أجل الاستمتاع وقضاء إجازة عيد مميزة، إذ تلقي الحديقة إقبالا كثيفا من المواطنين خاصة في فترة النهار، وإقبال من القرى والأماكن المجاورة لمركز السنبلاوين، لافتا إلى أن الحديقة من أقدم الحدائق المتواجدة في محافظة الدقهلية:«حديقة مميزة وبسيطة للخروج مع الأسرة والاستمتاع سواء من خلال أفراد الأسرة الكبار بالمنظر والهدوء والمياه والأطفال بالألعاب والتنزه»