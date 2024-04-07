تصاعدت الأحداث في الحلقات الأخيرة من مسلسل صيد العقارب، وسط توقعات الجمهور حول إمكانية عودة غادة عبد الرازق إلى «ياسين» مرة أخرى، خاصة بعد انتقامها من عائلته بطريقة غير متوقعة، ليبحث البعض عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 28.

توقع الجمهور نهاية مختلفة لانفصال غادة عبد الرازق من «ياسين»، إذ ذكر البعض أنّ الانفصال سيتم بشكل نهائي، فيما توقع آخرون أنهما سيعودان إلى بعضهما مجددًا، وآخرون توقعوا أنه سيقتلها بعد انتقامها الشديد من عائلته، وقد تتحقق أحد التوقعات خلال الحلقة المقبلة، لذا يتساءل عدد كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 28.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 28

وجاءت التعليقات كالتالي: «إن شاء الله ياسين وعايدة هيرجعوا لبعض»، «حاسة إنّ ياسين هيقتل عايدة في الآخر»، «بتوقع إنهم هينفصلوا تمامًا وكل واحد هيبدأ حياته من جديد».

ولمعرفة مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 28، يأتي العرض الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، أما عن حلقة الإعادة الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً، في اليوم التالي.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

تلعب الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل صيد العقارب، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أحمد ماهر، رياض الخولي، والعمل الفني من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.

تردد قناة cbc

تردد قناة cbc 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.