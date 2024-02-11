أعلنت مديرية التربية والتعليم عن أماكن دفع رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط، بعد أن بدأ التقديم في التظلمات يوم 10 فبراير الجاري، عقب اعتماد النتيجة الترم الأول.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط

وأشارت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى تحديد عدد من الأماكن من أجل دفع رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية في أسيوط، وهي:

- إدارة التربية والتعليم بديروط.

- إدارة التربية والتعليم بالقوصية.

- إدارة التربية والتعليم بأبنوب.

- إدارة التربية والتعليم بمنفلوط.

- إدارة التربية والتعليم بمدينة أسيوط.

- إدارة التربية والتعليم بالفتح.

- إدارة التربية والتعليم بأبو تيج.

- إدارة التربية والتعليم بالغنايم.

- إدارة التربية والتعليم بساحل سليم.

- إدارة التربية والتعليم بالبداري.

- إدارة التربية والتعليم بصدفا.

رسوم المادة الواحدة في تظلمات الشهادة الإعدادية بأسيوط

وأشارت المديرية إلي أنه يجرى دفع الرسوم الخاصة بتظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط في الإدارة التعليمية، التابع لها الطالب لدى مكتب سكرتير مدير الإدارة، ويتم تحديد موعد للطالب من أجل مناظرة أوراق الإجابات.

وأكدت المديرية، أنه يجرى دفع 35 جنيها لكل مادة في تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، وأن آخر موعد للتقديم هو 24 فبراير، حيث تستمر التظلمات لمدة 15 يوما.