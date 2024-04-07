تعرف على سعر الذهب في سوق الصاغة بالتعاملات المسائية

استقرار كبير شهده سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق كافة، حيث بلغ سعر الجرام 3190 جنيها للشراء، خلال بداية التعاملات في السوق للفترة المسائية اليوم الأحد 7-4-2024، وفق آخر تحديث للشعبة العامة للذهب بالمنصة الرسمية الإلكترونية.

وشهدت أسواق الذهب ثباتا سعريا كبيرا خلال اليومين الماضيين، مع وجود حالة رواج بالذهب، مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وكذا باقي الأعيرة الأخرى للذهب، حسبما أعلنت آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 3646 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3190 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 2734 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ألفا و520 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.