كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يؤثر على الحالة النفسية للإنسان؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024، أحد الظواهر الكونية التي تحدث نادرا، ويمكن أن يراها الإنسان مرة واحدة في العمر، بينما يمكن ألا يراها آخرون، وهذه الظاهرة قادرة على التأثير بشكل سلبي على الإنسان، كغيرها من التغيرات المناخية التي تؤثر علينا، لكن يظل التساؤل هل يؤثر كسوف الشمس 8 أبريل 2024 على الحالة النفسية؟.

كسوف الشمس 8 أبريل 2024

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، أجاب لـ«الوطن»، على تساؤل هل يؤثر كسوف الشمس 8 أبريل 2024 على الحالة النفسية؟، مؤكدا أن أي تغيرات تحدث في التغير المناخي تؤثر على حالة الإنسان النفسية: «كل التغيرات اللي بتحصل في المناخ والشمس بتأثر على نسب النواقل العصبية في المخ، في بعض منها يؤثر على الدوبامين المسؤول عن السعادة والتركيز، فزيادته أو نقصانه يعمل نوبات من النشاط، وينتج عنه قلة نوم، أفكار متراكمة، حركة كتير وإحساس بطاقة زيادة داخلية، بيحس إنه قد الإنسان الطبيعي 6 أو 7 مرات، فقدان الشغف والتركيز بيكون قليل، المشي بيبقى بطيء».

تأثير كسوف الشمس 8 أبريل 2024 على الإنسان

ضخامة حدث كسوف الشمس 8 أبريل 2024، من الممكن أن تجعل الإنسان شديد الذهول، وبخاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي سابق مع مثل هذه الظواهر: «بيكون أكبر من توقعات الاستيعاب، وخاصة للناس اللي عندها تاريخ مرضي خاص بالظواهر الجوية، علشان كدة لازم يستخدموا مثبتات المزاج، لإن الحدث بيعمل تقلبات حادة في الحالة النفسية والمزاج».

ومن المقرر أن يظهر كسوف الشمس 8 أبريل 2024، في 3 دول بشكل كلي غدًا، وذلك في حدث نادر يحدث مرة واحدة لسكان أمريكا الشمالية، وبحسب تصريحات تلفزيونية لجاد القاضي، الرئيس الأسبق للمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء فإن كسوف الشمس 8 أبريل 2024 لن يلاحظ في مصر أو في أي دولة عربية.

كيفية مشاهدة كسوف الشمس 8 أبريل 2024

وبحسب وكالة الفضاء الدولية «ناسا» يمكن مشاهدة كسوف الشمس 8 أبريل 2024، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من خلال المناظر الحية التي تبثها الوكالة ورواد الفضاء من متن المحطة الفضائية عبر الصفحات الرسمية على منصات السوشيال ميديا والويب سايت ويوتيوب.