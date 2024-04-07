علا الشافعي عن علاقتها بالله: «كنت وش الخير على والدي»

تحدثت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عن علاقتها بالله عز وجل، قائلة: «كل ما يتقفل باب يتفتح لي أبواب، حتى لو باب موارب أو شباك صغير، بعد كده ويبقى بابا كبير».

وأضافت الشافعي، في حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، المذاع على الراديو 9090: «والدي كان يسميني الشيخ علي عندما كنت صغيرة، فد كان محفظ القرآن الذي كنا نحفظ معه اسمه الشيخ عبدالرحمن، ثم الشيخ عبدالله إمام المسجد في قريتنا قويسنا بالكتاب، وكنت أصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وأقبل على دروس القرآن، لذلك كان يراني الشيخ علي، فقد كان يشعر بأن عندي نفحة».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «كان والدي لديه مشروع بجانب عمله مع صديق له، وكان يقول لي اليوم اللي بتيجي معايا فيه بفتح الدرج ألاقي فلوس، كنت وش خير عليه».