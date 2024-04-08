أمطار غزيرة ورعدية تضرب 17 محافظة بينها القاهرة الكبرى لمدة 48 ساعة

تشهد حالة الطقس في مصر لمدة 48 ساعة، اضطرابات جوية عنيفة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصبح غزيرة على فترات متقطعة، إذ تضرب نحو 17 محافظة بينها القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الصعيد، فضلًا عن نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات، وسط تحذيرات من استمرار اضطراب الأحوال الجوية حتى يوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الفطر 2024.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل الطقس في مصر لمدة 48 ساعة، وأماكن سقوط الأمطار، فضلًا عن درجات الحرارة، وتفاصيل تحذير الأرصاد من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عددٍ من المحافظات، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس غدا في مصر

ووفقًا لبيان الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم وغدا، فإنّه تسود أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، بينما تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء، وأقاليم شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد.

وتصبح الأحوال الجوية، مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد على شمال الصعيد، بينما تكون لطيفة على أقاليم جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أمطار غزيرة ورعدية

وتحذر الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تبدأ متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على معلى فترات متقطعة، في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ.

كما تشير توقعات الأرصاد إلى سقوط أمطار، متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة والتي تضم الدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والقليوبية، والغربية.

وتمتد أمطار خفيفة، قد تزداد شدتها لتصبح متوسطة بحلول المساء، في مدن السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبني سويف على فترات متقطعة.

تحذير من رياح مثيرة للرمال

وتكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية.. العظمى 21 والصغرى 18.

جنوب سيناء.. العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد.. العظمى 29 والصغرى 13.

جنوب الصعيد.. العظمى 30 والصغرى 19.