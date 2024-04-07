أحمد العوضي: أنا ابن منطقة شعبية.. واتربيت على الشهامة والرجولة

قال الفنان أحمد العوضي، إنَّ البطل الشعبي والشهامة والرجولة التي تظهر في أعماله هي طابع المناطق الشعبية بعين شمس التي تربى ونشأ فيها، موضحًا: «أنا أحمل بين طياتي قضية معينة كبرت بها ولست رافض لحقيقتي».

«العوضي»: لم أولد لبيت غني ولم أنقم على حياتي يومًا

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «كوني ابن منطقة شعبية ولم أولد لبيت غني ولا حتى متوسط وأنا طفل صغير لم يخلق داخلي عقدة أو رفض لحقيقتي بعد الشهرة، وكنت حابب حياتي ولم أرفضها ولا حتى في طفولتي».

افتخر بطفولتي وعين شمس

وتابع: «أنا افتخر بهذه النشأة وتصرفاتي الحالية ليست عكس نشأتي بل انعكاس لها، ولا ينطبق عليا مقولات مثل: قلع الجلبية أو مش عايش عيشة أهله، لا أنا عايش عيشة أهلي وهافضل عايشها وأنا صغير حتى لو أنا نجم النهارده».