طريقة عمل طاجن المكرونة زي المحلات.. مش هتحتاجي تشتريه تاني

يعد طاجن المكرونة من الأطباق الذيذة التي يُقبل كثيرون على تناوله للتمتع بمذاقه الرائع، ولأن كثير من ربات البيوت لا تملن إلى شراء أبنائهن مثل هذه الأكلات من المحلات والطاعم، تقومن بصنعها في المنزل ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق.

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل طاجن المكرونة في المنزل على طريقة المحلات.

طريقة عمل طاجن المكرونة زي المحلات

وحول توضيح طريقة عمل طاجن المكرونة زي المحلات، فإن تحضير طاجن المكرونة في المنزل مثل المحلات يحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات طاجن المكرونة

500 جرام مكرونة «نوع حسب الرغبة».

500 جرام لحم مفروم.

2 بصلة متوسطة الحجم.

4 فصوص ثوم.

2 حبة طماطم.

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب زيت نباتي.

1/2 كوب ماء.

1/2 كوب بقدونس مفرومجبن مبشور «اختياري».

خطوات عمل طاجن المكرونة زي المحلات

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل طاجن المكرونة زي المحلات تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

سلق المكرونة في ماءٍ مغلي مع إضافة القليل من الملح والزيت حتى تصبح طرية، ثم تصفيتها من الماء. تسخين الزيت في مقلاة على نارٍ متوسطة، ثم إضافة البصل المُفروم وتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون. إضافة الثوم المُفروم واللحم المفروم إلى البصل وتقليبهم حتى يتغير لون اللحم. إضافة الطماطم المُفرومة ومعجون الطماطم والبهارات والملح والفلفل الأسود، ثم تقليبهم جيدًا وتركهم على نارٍ هادئة حتى ينضج اللحم. إضافة المكرونة المُسلوقة إلى اللحم وتقليبهم معًا. سكب الخليط في طبق فرن، ثم رشه بالبقدونس المفروم والجبن المبشور «اختياري». ادخال الطبق إلى الفرن المسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

طاجن مركونة يناسب مختلف الأذواق

ولكي تحصل ربة المنزل على طاجن المكرونة بجودة عالية ومذاق يناسب مختلف الأذواق، فيمكن ابتاع النصائح التالية: