أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3190 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة عيار 21 الأكثر رواجا في الأسواق كافة، إذ بلغ سعر الجرام 3190 جنيها للشراء، وذلك في منتصف التعاملات بالسوق للفترة المسائية اليوم الأحد 7-4-2024، وفقا لآخر التحديثات للشعبة العامة للذهب بالمنصة الرسمية الإلكترونية.

وشهدت أسواق الذهب ثباتا سعريا كبيرا في اليومين الماضيين، ذلك مع وجود حالة رواج بالذهب، خاصة مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21، وكذا باقي الأعيرة الأخرى للذهب، حسبما أعلنت آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3646 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3190 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

استقرار سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2734 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ألفا و520 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.