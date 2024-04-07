رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3190 جنيها

كتب:

محمد متولي
07:45 م | الأحد 07 أبريل 2024
المشغولات الذهبية في السوق المصرية

المشغولات الذهبية في السوق المصرية

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة عيار 21 الأكثر رواجا في الأسواق كافة، إذ بلغ سعر الجرام 3190 جنيها للشراء، وذلك في منتصف التعاملات بالسوق للفترة المسائية اليوم الأحد 7-4-2024، وفقا لآخر التحديثات للشعبة العامة للذهب بالمنصة الرسمية الإلكترونية.

وشهدت أسواق الذهب ثباتا سعريا كبيرا في اليومين الماضيين، ذلك مع وجود حالة رواج بالذهب، خاصة مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21، وكذا باقي الأعيرة الأخرى للذهب، حسبما أعلنت آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3646 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3190 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

استقرار سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2734 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ألفا و520 جنيهًا دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم 7-4-2024 بمصر في بداية التعاملات

ارتفاع الذهب عالميا بنسبة 13% منذ بداية 2024.. وتوقعات بمزيد من الصعود

توقعات بوصول الذهب عالميا لمستويات غير مسبوقة.. زيادة 12% منذ بداية 2024

تعرف على سعر الذهب في سوق الصاغة بالتعاملات المسائية
بقلم محمد متولي