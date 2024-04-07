تامر عبدالمنعم: «حمو بيكا مش فنان.. وعمر كمال يجيد الغناء»

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقه «أم كلثون»، إذ قال له في وقت سابق «شوف حد يقرالك»، وهو ما رد عليه مؤدي المهرجانات بقوله «شوف حد ينضف قلبك».

وقال «عبد المنعم»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «لما يجي عليّ الزمن إن حمو بيكا يقولي نضف قلبك وشوف لك فيلم تمثله يبقى الحمد لله إني رديت الرد ده».

وتابع: «أنا فنان، حمو بيكا مش فنان»، مؤكدا أنه لا يحب المهرجانات؛ لكن بعض مؤديها يجيدون الغناء مثل عمر كمال، وحسن شاكوش، مشيرًا إلى أن الأخير أقل كثيرًا من عمر كمال.