أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: أنحاز لدور ابن البلد في أعمالي (فيديو)

أكد الفنان أحمد العوضي تنوع أدواره، موضحا أنه قدّم دور «الكوماندا» حيث كان يجسد شخصية شاب صعيدي، وهو مختلف تماما عن دور «الخديوي»، وشخصية «عرب السويركي» أيضًا مختلفة تماما عن هذه الشخصيات ولكنه يحمل طابع «ابن البلد» على حد وصفه.

المصري أصله الشهامة والجدعنة

ورد «العوضي» على من يتهمه بتكرار شخصيات أدواره، قائلا: «علشان اتأثر بكلامك ويلعب في دماغي وأعمل شخصية مختلفة وأطلع برا نطاق اللي أنا مؤمن بيه.. أعمل روسي يعني؟، أنا بعمل دور مصري والمصري أصله الشهامة والجدعنة»، موضحا «بقول كدا لأخواتي اللي دايما بكلمهم، بكلم إخواتي اللي أنا طلعت منهم، مبقولش جمهوري أنا بقول إخواتي».

محدش بيعرف يمثل طول الوقت

وأضاف «العوضي» خلال حديثه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «ع المسرح»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، «محدش بيعرف يمثل طول الوقت ولو أنا مش حقيقي الناس مش هتصدقني، وبتكلم من قلبي وربنا مطلع على قلبي».

وأكد العوضي أنه إذا عُرض عليه دور «ابن أكابر» سيقبله، ولكنه منحاز لدور ابن البلد في مسلسلاته.