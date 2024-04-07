«مفيش جمال أكتر من كدة».. فرحة أهل مصر الطيبين بمسابقات الدكتور عمرو الليثي

سيطرت حالة من الفرح على العاملين والمترددين على وحدة طب أسرة الأحراز بشبين القناطر، في حلقة اليوم من برنامج «واحد من الناس»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

وأكد أحمد العاملين بالوحدة، أنها تقدم خدمات الأطفال والتطعيمات والحوامل والكشف والعلاجات المختلفة، ووجه الإعلامي عمرو الليثي عدة أسئلة منح 1000 جنيه لكل من أجاب عليها بشكل صحيح.

فقد حصل مواطن على 1000 جنيه، بعدما قال إن فريق كرة القدم يتكون من 11 لاعبا، بينما حصلت مواطنة أخرى على 1000 جنيه لأنها أجابت عن سؤال متعلق بصوت القطة وقالت إنه المواء.

كما وجه عدة أسئلة، مثل من هو أول الخلفاء الراشدين، وحصلت مواطنة على 1000 بعدما قالت إنه أبو بكر الصديق.

ما هو صوت الحصان؟! وحصلت مواطنة على 1000 بعدما قالت إنه الصهيل.

ما هي أكبر قارة في العالم؟! وحصل مواطن على 1000 بعدما قالت إنها قارة آسيا.

ما هو أكبر حيوان على وجه الكرة الأرضية؟! وحصلت مواطنة على 1000 بعدما قالت إنها الحوت الأزرق.

من هو الملاكم الأعظم؟! وحصل مواطن على 1000 بعدما قال إنه الملاكم محمد علي كلاي.