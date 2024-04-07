مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبد الرازق.. اتحاد عائلتي الغول وضرغام

انتهت الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على إخبار الضابط حسام العطار الدكتورة عايدة أن التسجيل الصوتي الذي استقبلته على هاتفها للحاج إسماعيل الغول مصدره أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالمهندس شريف الغزولي، خبير الكاميرات؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبد الرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق باتفاق الدكتورة عايدة وزوجها ياسين على مراقبة المهندس شريف الغزولي لمعرفة ما يخفيه عنهما، إلى جانب حديث أدهم مع والده عن غضبه من رجوع زوجته نورا إلى أسرتها، ليحاول والده تهدئته وإخباره أن نورا لم تفعل شيئًا خاطئًا بل لديها أعذارها، وأنه عليه الوقوف إلى جوارها ومساندتها.

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 ذهاب الحاج إسماعيل الغول إلى الشيخ توبة إمام المسجد الذي أقام به مصطفى ضرغام خلال بُعده عن منزله، ليتفاجئ بأن الشيخ يعرفه بل وينتظره؛ بعدما أخبره عنه مصطفى ضرغام وأوصاه عليه، كما شهدت الحلقة عودة صفاء الغول وابنها حسن إلى منزل زوجها مصطفى ضرغام والتقائها بالحاج حسن ضرغام، لتخبره أنها أتت لتنظيف المنزل قبل عودة زوجها من المستشفى، ليقبِل الحاج حسن ضرغام رأسها ويحتضن الطفل حسن باكيًا.

عودة الدكتورة عايدة لزوجها ياسين

كما تضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 حديث الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، مع زوجها ياسين، حيث يعتذر كل منهما للآخر ويعبر عن اشتياقه له، كما أخبرت الدكتورة عايدة زوجها ياسين بخبر حملها، ما كان سبب سعادة كبيرة له، إلى جانب إلقاء الضابط حسام العطار القبض على زكريا، الشخص الذي هاتفه الحاج إسماعيل الغول في الحلقات السابقة يسأله عما إذا كان مستعدًا لتنفيذ ما طلبه منه أم لا، فضلًا عن إخبار الضابط حسام الدكتورة عايدة أن والدة المهندس شريف الغزولي من بلدة والدها، وأنها تُسمى سعاد عبد الجبار حنفي.

انتقام شريف الغزولي من عائلتي الغول وضرغام

سألت الدكتورة عايدة والدها الحاج حسن ضرغام عن السيدة سعاد عبد الجبار حنفي والدة شريف الغزولي لتظهر علامات الدهشة على وجه والدها، وعندما سألته ابنته عن هذه السيدة، أخبرها أن هناك ثأر قديم، ولكنه رفض إخبارها بأي شيء آخر، وبعد مغادرة ابنته عايدة، اتصل بالحاج إسماعيل الغول أخبره بالأمر ليقرر الآخر القدوم إليه فورًا، ويتحدثا عن ضرورة حماية أبناءهما من غدر شريف الغزولي.

وتضمنت الحلقة 28 من المسلسل معرفة الدكتورة عايدة وزوجها ياسين أن زكريا أطلق النار على الدكتورة عايدة وشقيقها مصطفى ضرغام بتكليف من شخص آخر غير الحاج إسماعيل الغول، إلى جانب ظهور المهندس شريف الغزولي أمام قبر والدته يخبرها أنه سيواصل انتقامه من عائلتي الحاج إسماعيل الغول وحسن ضرغام ليأخذ بثأرها منهم جميعًا، وانتهت الحلقة على حديث الدكتورة عايدة «غادة بد الرازق» مع نيرفانا التي سبق لها الارتباط بالمهندس شريف الغزولي، تطلب مساعدتها.