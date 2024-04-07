أحمد العوضي: نور الشريف أبويا الروحي ولقائي به «من بختي»

قال الفنان أحمد العوضي، إنَّه لم يذهب إلى طبيب نفسي على الإطلاق بل ولم يفكر في هذا الأمر، ومشكلاته يستطيع حلها بنفسه، ولم تقابله المشكلة التي تجعله «يتعب نفسيا»، مؤكدا: «لست بحاجة لطبيب نفسي أو مُعالج يساعدني على تجاوز أزمة نفسية، وأحمد الله على هذا».

نور الشريف نقطة التحول في حياة أحمد العوضي

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «مونولوج التحول في حياتي كان بسبب مقابلة لي مع العملاق والنجم الراحل نور الشريف، ومن حسن طالعي أني تخرجت في مدرسته الفنية».

ملاكم ورجل رياضي

وتابع: «كنت ملاكم ورجل رياضي إلى أن حصلت على فرصة تمثيل مع النجم نور الشريف، وهاجس التمثيل كان لدي يراودني ونور الشريف كان مثلي الأعلى وأنا لا أزال صغيرًا وذهبت إليه لأراه من فرط إعجابي به».

واستطرد: «لما يكون حد عايز يشوف نجم بيحبه، والقدر يصادف يشوفه قدامه، يكون كل همه لقائه به وليس فرصة التمثيل معه، لكنه بالفعل أعجب بي ورأى فيا ممثل، ومن حسن حظي أني تخرجت في مدرسته وهو العملاق والأب الروحي لي».