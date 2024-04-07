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دراما المتحدة

أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: الصداقة بين الأب وابنه يجب أن تكون في إطار الاحترام والحزم

كتب:

حسن سمير
09:01 م | الأحد 07 أبريل 2024
الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي

أكد الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، أنه لا بد أن تكون علاقة الصداقة بين الأب وابنه في إطار الاحترام والحزم: «ماينفعش الابن يرد على أبوه كلمة بكلمة ويسمي دي صحوبية، دي تعتبر قلة تربية منه».

الصداقة بين الأب وابنه 

وقال «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «علاقة الصداقة لا بد أن تكون مبنية على الاحترام والهيبة والخوف، أي شاب متربي بيترعب لما بيعمل حاجة غلط وأبوه يعرف».

وفاة والدة أحمد العوضي 

وتابع: «على أيامي ماكنش فيه الانفتاح اللي فيه الجيل اليومين دول»، موضحًا أن والده بعد وفاة والده كان يقوم بدور الأب والأم، وضحى بحياته ليخرج أولاده للدنيا بتربية صحيحة.

 

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