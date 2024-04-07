وصفة اللحمة بالبصل أول يوم العيد.. «طريقة شهية وبخطوات بسيطة»

تعتبر وصفة اللحمة بالبصل من الأكلات الشهيرة في العيد، والتي لا يحتاج تحضيرها سوى بعض المكونات البسيطة، لإعدادها وتجهيزها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي ويمكن تناولها في التقرير التالي..

وصفة اللحمة بالبصل أول أيام العيد

يحتاج تحضير اللحم بالبصل بعض المكونات البسيطة، التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويمكن تناولها على النحو التالي:

نصف كيلو لحمة.

بصل مبشور حسب الرغبة.

ثلاث فصوص توم مهروس.

زيت.

سمنة.

ملح.

فلفل.

كمون.

بهارات.

طريقة التحضير

تغسل اللحمة جيدًا ويتم تشويحها في ملعقة سمنة بلدي وشوية زيت لحد ما لونها يتغير تمامًا.

يضاف البصل المبشور على حسب كمية اللحمة اللى عندك.

تقلبي البصل مع اللحمة كويس لحد ما يدبل شوية.

يتم وضع فصين توم مدقوق وتحطيهم على اللحمة والبصل ويتم تقلبيهم جيدًا .

توضع هذه المكونات معًا على نار هادئة.

كل ما تشرب المياه يتم تزويدها بكمية أخرى شوية بشوية علشان اللحمة متبقاش زي المسلوقة.

تضيفي الملح والفلفل الأسود وبهارت اللحمة وتقلبي لحد ما اللحمة تستوي كويس.



وصفة أخرى لتحضير وصفة اللحمة بالبصل

كيلو لحم ضاني بالعظم أو بقري مكعبات متوسطة.

بصلة كبيرة مقطعة صغير.

ملعقة سمنة.

ملعقة زيت.

ملح وفلفل اسود.

ورق لورا.

أعواد قرفة.

لتر مياه ساخنة.



طريقة تحضير اللحمة بالبصل

في إناء عميق توضع ملعقة السمن وملعقة الزيت وتوضع قطع اللحم بعد أن يسخن السمن.

تشوح قليلًا حتى تتغير لونها من الخارج.

يوضع الفلفل الأسود والبصل المقطع.

تشوح اللحمة في البصل مع وضع القليل من اللورا والقرفة وتترك مغطاة لعشر دقائق على نار متوسطة.