فتح باب التقديم لاختيار عمداء جدد بهندسة وطب بشري وتجارة بنها

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات في جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي عن فتح باب التقدم لعمادة 3 كليات بالجامعة هي الهندسة والطب البشري والتجارة حيث يبدأ التقديم اعتبارا من يوم الأثنين 15 ابريل الجاري حتى يوم الأحد 21 من نفس الشهر

أكد رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أن التقدم للمناصب الشاغرة سيتم في مقر الجامعة طرف مكتب رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن الراغبين في الترشح عليهم التقدم بأوراق ترشحهم من 5 نسخ، أصل و4 صور.

طريقة التقديم لعمادة كليات جامعة بنها والأوراق

أوضح رئيس الجامعة أن الطلبات المقدمة للترشح للعمادة كالتالي :

- طلب الترشح

- بيان حالة رسمي من الكلية المختصة

- السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها

- خطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير

أشار رئيس الجامعة إلى أنه يلتزم المرشح بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

الشروط والإجراءات للتقدم لعمادة كليات بنها

أوضح رئيس الجامعة أن الشروط والإجراءات للتقدم لعمادة الكليات المشار إليها كالتالي:

- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه

- أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة

- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح

-ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر

- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

- ألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة تولية المنصب

سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.