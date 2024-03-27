رئيس جامعة بنها: إنشاء مركز للدعم النفسي والاجتماعي للطلاب

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبحضور قيادات الجامعة، وهم: الدكتور تامر سمير، والدكتور السيد فوده، وأعضاء مجلس الجامعة.

وبدأ الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بمراجعة إنجازات الجامعة في التصنيفات الدولية خلال الفترة السابقة، وخاصة بتصنيف سيما جو الإسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall. وحققت الجامعة المركز 3917 عالمياً، والمركز 11 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 17 على مستوى المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر.

تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015،

واستعرض حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015، وشهادة السلامة والصحة المهنية والأيزو 45001 لسنة 2018، موجها الشكر لفريق العمل بالجودة ولمنسوبي الجامعة، مؤكداً أن هذا النجاح جاء انعكاساً للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

صف ثاني من القيادات الأكاديمية

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بإنشاء صف ثاني من القيادات الأكاديمية والإدارية الشابة داخل الكليات وذلك في إطار جودة الأداء المؤسسي والعمل على إيجاد مساعدين للقيادات الأكاديمية داخل الكليات وبناء أجيال متتالية من القيادات الجامعية.

كما وجه عمداء الكليات أيضا بإنشاء وحدات للدعم النفسي والاجتماعي داخل الكليات لتقديم الإرشاد التربوي والدعم النفسي للطلاب للإشراف عليهم معنويا ونفسيا ومحاولة فهم الوضع النفسي والاجتماعى لهم مع التأكيد على خصوصية المعلومات، كما استعرض رئيس الجامعة إصدار وثيقة مجانية للتأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية وصرف تعويضات لهم في حالات الإصابة والوفاة وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم الطبي للطلاب، وذلك بداية من الالتحاق وحتى التخرج.

وأكد «الجيزاوي»، أن الجامعة ترحب بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الجامعة من أجل أداء رسالتها المجتمعية والبحثية والتعليمية، موجها الشكر على الدعم الذي قدمه بنك ناصر الاجتماعي للمستشفى الجامعى من خلال تبرعه بأجهزة طبية وعربة إسعاف حديثة بإجمالي يقدر 12 مليون جنيه.

ووافق مجلس الجامعة على عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة في مجال تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب وكذلك وضع برامج مشتركة بين الطرفين.

كما وافق المجلس أيضا على تجديد عقد تعاقد علاج أعضاء هيئة التدريس للعام الثالث في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنسوبيها.