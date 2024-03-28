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جامعة بنها الأهلية: إنشاء مراكز ووحدات جديدة لدعم التنمية المستدامة

كتب:

حسن صالح
12:02 م | الخميس 28 مارس 2024
مجلس جامعة بنها الأهلية

مجلس جامعة بنها الأهلية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة اجتماعه الشهري، واستهل سوسة الجلسة بتقديم التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم وعيد الأسرة المصرية، مؤكدا على دور الأم العظيم والأساسي في المجتمع.

إنشاء عدد من الوحدات والمراكز لتعزيز التنمية المستدامة

وأعلن الدكتور جمال سوسة موافقة مجلس الجامعة على إنشاء عدد من الوحدات والمراكز وهي «وحدة لإدارة الأزمات والكوارث، وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وحدة للدعم الاجتماعي والنفسي، وأيضا الموافقة على إنشاء مركز للاستشارات الهندسية والبيئية، مركز لرعاية الموهوبين والنوابغ»، مؤكدا أن إنشاء هذه الوحدات والمراكز يأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئات الدولة المعنية.

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