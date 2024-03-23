جامعة بنها تعقد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عن «القيادة والتأثير»

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم السبت، فعاليات دورة القيادة والتأثير والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والتي تمتد حتى يوم الاثنين 25 مارس الجاري.

مهارات القيادة والإشراف

وحاضر رئيس جامعة بنها بمحاضرة عن مهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، وشارك في تقديم المحاضرات:

الدكتور هاني شحتة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، قدم محاضرة عن فنون القيادة والإدارة الجامعية.

الدكتور سامي غنيم، عميد كلية التجارة، قدم محاضرة عن الجوانب المالية في الجامعات.

الدكتور الشحات منصور، العميد الأسبق لكلية الحقوق، قدم محاضرة عن الجوانب القانونية والإدارية في الجامعات.

الدكتور محمد غانم، العميد السابق لكلية الطب البيطري، قدم محاضرة عن التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدرسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية.

الدكتور محمد والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، قدم محاضرة عن مهارات التحفيز والتفويض وإدارة الأزمة.

برنامج القيادة والتأثير

وقال الجيزاوي، إن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجًا مثاليا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة والحالية.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ان الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 31 متدرب ويستمر التدريب على مدار 3 أيام وتهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.