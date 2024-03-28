رئيس جامعة بنها يفتتح القاعات الجديدة في كلية هندسة شبرا

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددا من المنشآت الجديدة بكلية الهندسة بشبرا، ومنها افتتاح قاعة الأمنيات بمبنى روض الفرج وبه عدد 150 مقعدا، وقاعة المؤتمرات بمبنى الخلفاوي التى تسع لـ700 فرد.

رئيس جامعة بنها يتفقد القاعات الجديدة

واستمع رئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الهندسة بشبرا حول مراحل تنفيذ القاعات الجديدة والخدمات التي تقدمها، مؤكدا أن المنشآت الجديدة بكلية الهندسة بشبرا تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وبنيتها التحتية، موجها الاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة منسوبي الجامعة.

وشملت الجولة متابعة رئيس الجامعة لأعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت الكلية، مؤكدا على استمرار الجامعة في أعمال الصيانة والتجديد في كافة المرافق، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، وذلك للوقوف على جاهزيته للبدء في تقديم خدماته للطلاب.

واستمع رئيس جامعة بنها لشرح من عميد الكلية ومسئولي مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية يشتمل على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز لتأهيل الطلاب والخريجيين.

يذكر أن مركز التطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا تم انشاؤه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات التوظيف لدي طلاب وخريجي الجامعة.