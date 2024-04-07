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دراما المتحدة

«الجيل» يشارك في أكبر حفل تكريم للمتفوقين بمسابقة القرآن الكريم بالدقهلية

كتب:

محمد أباظة
11:08 م | الأحد 07 أبريل 2024
حزب الجيل الديمقراطي

حزب الجيل الديمقراطي

شارك حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، في أكبر حفل تكريم للمتفوقين في مسابقة القرآن الكريم بليلة القدر من شهر رمضان الكريم، بقرية طناح مركز المنصورة.

حزب الجيل

وشهد الحفل توزيع شهادات وجوائز مالية كبيرة، لأكثر من ألف متسابق من الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، والشيوخ ومديري عموم الأوقاف، والشخصيات العامة، والإعلامية من أبناء الدقهلية.

شارك أيضا في الحفل وفد من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية، وبعض القيادات الحزب بمركز ومدينة المنصورة والوحدة الحزبية بقرية طناح.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.