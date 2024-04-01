رئيس حزب الجيل: موقف مصر والأردن كان حاسما في رفض الخطط الصهيونية

اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، العلاقات المصرية- الأردنية نموذجا للعلاقات بين الدول العربية المهتمة بالعمل العربي المشترك الذي يحافظ على الأمن القومي العربي ويدعم قضيته المحورية والمركزية والدفاع عن حقوق أهلنا الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

نقطة الضوء تبدد ظلمة الأيام الحالكة في عالم تُنتهك فيه حقوق الإنسان

وأكد الشهابي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزيارات الدورية التي يتبادل الرئيس السيسي والملك عبدالله القيام بها لمناقشة الأوضاع العربية الملتهبة في فلسطين والشأن العربي بصفة عامة هي نقطة الضوء الوحيدة في النظام الرسمي العربي المتمسك بإيجاد حلول لشعبنا الصامد تحت الغارات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن نقطة الضوء تبدد ظلمة الأيام الحالكة في عالم تنتهك فيه حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني.

أشاد رئيس حزب الجيل بالجهود التي تبذلها مصر والأردن لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والتحذير من خطورة استمراره على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن موقف الرئيس السيسي والملك عبدالله كان حاسما في رفض الخطط الصهيونية التي اعتمدتها حكومة الاحتلال وحلفائها من الدول الغربية لتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن.

تأثير المواقف المصرية الأردنية الحاسمة

وأضاف الشهابي أن تلك المواقف المصرية الأردنية الحاسمة القاطعة كانت وراء تراجع الدول الغربية عن تبني الخطط الإسرائيلية وإعلانها موافقتها على الرؤية المشتركة لمصر والأردن بضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية.