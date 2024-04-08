مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. غادة عبد الرازق تعتذر لزوجها ياسين الغول

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب، وينتظرها الجمهور الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو ما ازدادت حدته وتطورت في الحلقة 28 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بعدما تحول الصراع ليصبح بين المهندس شريف الغزولي خبير الكاميرات، وعائلتي الغول وضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبد الرازق

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ذهاب ياسين الغول مع زوجته الدكتورة عايدة ضرغام إلى المستشفى للاطمئنان على شقيقها مصطفى ضرغام بعد إطلاق النار عليه، ليفتح ذلك حوارًا دافئًا بينهما، ويعتذر كل منهما للآخر عما حدث خلال الفترة الماضية، إلى جانب تعبير كل منهما عن اشتياقه للآخر.

وشهدت نهاية أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 الكشف عن نية المهندس شريف الغزولي خبير الكاميرات في الانتقام من عائلتي إسماعيل الغول وحسن ضرغام، لتكشف الأحداث فيما بعد أن والدته سعاد عبد الجبار حنفي لها ثأر قديم لدى العائلتين، وهو ما قاله الحاج حسن ضرغام لابنته الدكتورة عايدة بعدما سألته عن اسم هذه السيدة، وبِما قاله لها الضابط حساك العطار أن هذه السيدة من بلدة والدها.

وانتهت الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب على خطف الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق لسكرتيرة المهندس شريف الغزولي وحبيبته السابقة نيرفانا تطلب منها أن تساعدها، لا سيما بعد أن تخلى عنها المهندس شريف الغزولي ولم يفِ بوعده معها في زواجهما.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة»، ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.