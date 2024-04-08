أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة وإعلان موعد اذان الفجر في جميع المحافظات المصرية والمدن في الليلة قبل الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة الرابعة ودقيقة واحدة، فيما يحين موعد السحور اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة الواحدة و41 دقيقة صباحا، فيما يحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و41 دقيقة صباحا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة الرابعة و16 دقيقة مع استمرار حالة الطوارئ في المساجد المختلفة الموزعة علي مراكز وقري المحافظة.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 8-4-2024

واعلنت هيئة المساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 8-4-2024 في الإسماعيلية يصل الي 14 ساعة و31 دقيقة.