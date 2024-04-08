نشأت الديهي: «لولا وقفة مصر غير المسبوقة لتمت تصفية القضية الفلسطينية»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لم تغلق معبر رفح على الإطلاق منذ عملية طوفان الأقصى وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك مظاهرات تتحدث عن معبر رفح، معقبًا: «إحنا مش بنبرر، ولكن موقف مصر من القضية الفلسطينية سيذكر من قبل التاريخ، ولولا وقفة الدولة المصرية الشجاعة وغير المسبوقة قيادة وشعبًا، لتم تصفية القضية الفلسطينية».

إحباط تصفية القضية الفلسطينية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير في العلن لأول مرة، معقبًا: «مصر لم تقصر، بل فعلت ما لم يفعله الآخرون، فعلت ما لم يفعله حتى الفلسطينيين، التاريخ وحده هو من ينصف مصر، ومصر لا تنتظر شكرًا من أحد».

أطراف الصراع في فلسطين

ولفت إلى أن كل الأطراف في الصراع وصلت إلى مرحلة من الملل، وكلا الطرفين في حاجة إلى الوصول إلى هدنة لالتقاط الأنفاس، حتى يتم وصع حل نهائي لهذه الأزمة.