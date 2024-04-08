«الزراعة»: انطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة بالميادين العامة والمحافظات اليوم

تُطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا سيارات منافذ البيض المتحركة، من موقع الزراعات المحمية بالدقي، من أمام معرض «خير مزارعنا لأهالينا»، حيث تجوب تلك السيارات الميادين العامة وبعض المحافظات للبيع بأسعار مخفضة 149 جنيها للكرتونة.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الزراعة 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، موضحة أن قافلة المنافذ المتنقلة قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين، وتم توجيه المنافذ للتجوب المناطق الشعبية والنائية.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، كاللحوم والدواجن والألبان، والبقوليات، والاسماك، والخضر والفاكهة.

أسعار المنتجات بمعرض «خير مزارعنا لأهالينا»

أسعار اللحوم

- لحم بلدي 280 جنيها للكيلو

- لحم مفروم 260 جنيها للكيلو

- كبده بلدي 250 جنيها للكيلو

- الدواجن 95 جنيها للكيلو

أسعار الأسماك

- سمك بلطي درجة أولى 65 جنيها للكيلو

- بلطي درجة ثانية 55 جنيها للكيلو

- بلطي درجة ثالثة 45 جنيها للكيلو

- بوري 145جنيها للكيلو

- الرنجة ممتازة 120 جنيها للكيلو

أسعار الخضراوات

- الطماطم 5 جنيهات للكيلو

- البطاطس 5 جنيهات للكيلو

- الخيار 10 جنيهات للكيلو

- الجزر 5 جنيهات للكيلو

- البصل 10 جنيهات للكيلو

سلع أساسية

- الأرز المعبأ 27 جنيها للكيلو

- السكر 27 جنيها للكيلو

- الدقيق المعبأ 24 جنيها للكيلو

خصومات ضخمة

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- كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيها