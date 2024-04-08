مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. أبناء خالد النبوي يقدمون له الدعم

جاء في أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم القبض على «مختار»، خالد النبوي، بمجموعة من التهم الموجهة إليه، منها الرشوة والتهرب الضريبي وغيرها، ومن المفترض أن شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق، هي من لفقت له هذه التهم زورا، حتى تستطيع الضغط عليه لبيع المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 28

شهدت الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم إقامة «منى» هاجر السراج في غرفة «مايا» إلهام صفي الدين و«منة» منى أحمد زاهر، لأن «مادي» مايان السيد تقيم في غرفتها بشكل مؤقت، ودار حديثا بينهم واتفقوا على دعم والدهم «مختار» خالد النبوي، والوقوف بجانبه في هذه الأزمة، بعد خروجه بكفالة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم، الفنان خالد النبوي ونور النبوي ومايان السيد، وحلا شيحة ونشوى مصطفى وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وهاجر السراج والطفل ريمون توفيق والطفل آدم وهدان والطفلة منى أحمد زاهر ومحمد محمود عبدالعزيز وليلى عز العرب ومحمود حافظ ونورهان منصور ويارا عزمي وبعض ضيوف الشرف منهم سلاف فواخرجي وإسماعيل فرغلي وأحمد وفيق.