دعاء فجر 29 رمضان.. اغتنموا ساعة الإجابة

دعاء فجر 29 رمضان آخر الليالي الوترية من الشهر المبارك وتحث فيها دار الإفتاء المصرية المسلمين على الإكثار من الدعاء في تلك الللية وخاصة في وقت الفجر حيث يطلب العبد من ربه ما يريد.

دعاء فجر 29 رمضان

حول دعاء فجر 29 رمضان، والذي يعد موضع اهتمام الكثير من المسلمين أوضحت الإفتاء أنه لا يوجد صيغة ثابتة للدعاء ولكن يستحب أن يناجي المسلم ربه في آخر الليالي الوترية والتي يجب اغتنامها، ونرصد لكم في السطور التالية الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء عبر صفحتها الرمسية حيث يمكن ترديد على سبيل المثال:

- اللهم استُرْ عَوْرَاتِنا، وآمِنْ رَوْعاتِنا، واحفظنا من بين أيدينا، ومِن خلفنا، وعن يميننا، وعن شمائلنا، ومِن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتالَ من تحتنا يا رب العالمين.

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

دعاء ليلة القدر

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم يا ودود، أسألك لذة السجود، وجنة الخلود، ودعاءً غير مردود، وفرج ورحمة منك يا معبود، وأبعد عنا وعن أهل الأرض البلاء إلى يوم الخلود.

- اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.

- اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب، اللهم اجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا.

- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

- اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.

- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك

- اللهم إنا نسألك بحقِّ ما خَفِيَ من ألطافك، ونسألك لطفًا تَهدي به قلوبنا فتفرح بالحق وتحبه وتألفه وترضاه وتثبت عليه، ونسألك لطفًا تصرف به عنَّا ما يؤذينا أو يضرنا يا رب العالمين.