دعاء فجر 27 رمضان.. «اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار»

الليلة هي رابع اللي الوترية من العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، كما أنها يرجى أن تكون ليلة القدر، ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة في كل وقت، وفي هذه الليالي طمعًا في نيل العفو، من خلال ترديد دعاء فجر 27 رمضان.

دعاء فجر 27 رمضان:

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الأدعية المأثورة التي يمكن ترديدها، إذ يعد دعاء فجر 27 رمضان من الأدعية التي لا يوجد لها صيغة ثابتة، بحسب «الإفتاء»، ويتم في جميع الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان تحري ليلة القدر، إذ أن الدعاء المأثور فيها هو: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».

ويمكن ترديد على سبيل المثال التي نشرتها دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»:

«اللهم إني أسألك حبَّكَ وحبَّ مَن يحبك».

«اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

«اللهمَّ أسعد قلوبنا وفرِّج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا قلبًا خاشعًا وعملًا صالحًا ولسانًا ذاكرًا وصبرًا جميلًا ومن بعده أجرًا وعِوضًا يا رب العالمين».

«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر».

«اللهم إنه لا يضام من أنت حسبه، ولا يفتقر من أنت ربه، فنسألك أن تصلح شئوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين».

«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

دعاء فجر اليوم الـ 27 من رمضان:

«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».

«اللهم أنت ملاذنا، وأنت رجاؤنا، وعليك حِفظنا، نسألك يا ربَّنا أن تحفظ مصر من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم يا رحيم يا رب العالمين».

«اللهم إنا نعوذ بك يا الله من فراغ العين والقلب، نعوذ بك من حب الدنيا والتعلق بشيء منها أو الانشغال به عنك يا رب العالمين».

«اللهمَّ إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، ونعوذ بك من كل مرض ووجع وكدر».

«اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يُستجاب لها يا رب العالمين».

«اللهمَّ إنا نعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسِّ الضُّر، وضيق الصدر، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين».

«اللهمَّ إنا نستغفرك لكلِّ ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء».

«اللهم إنا نسألك يُسْرًا ليس بعده عسر، وغنًى ليس بعده فقر، وأمنًا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء رب العالمين».