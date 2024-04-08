مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. صدمة خالد النبوي بعد بيع منزله

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق شراء منزل «مختار أبو المجد» خالد النبوي وعرض مبلغ مالي وصل إلى 250 مليون جنيه ولكن رفض «مختار» البيع ما جعلهم يستخدمون أساليب مؤذية منها قطع الكهرباء وتخريب مولد الكهرباء وقطع وسائل الاتصالات والإنترنت وقطع المياه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28

وجاء في الحلقة الـ 28 من مسلسل إمبراطورية ميم ذهاب «نادين» يارا عزمي إلى منزل «مختار» خالد النبوي لتخبره بأنه قد باع المنزل بعقد يحمل توقيعه، ما جعله يوجه لها تهمة التزوير ولكنها تخبره بأن نجله «مروان» نور النبوي زوّر توقيعه حتى يتم سحب الشكاوى المقدمة ضده، ما يجعله في صدمة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء في الأحداث السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة في الضغط على «مروان» نور النبوي حتى يعمل على تزوير توقيع والده يبيع المنزل بدلاً منه مقابل خروجة سحب الدعاوي المقدمة ضده وإسقاط التهم الموجهه إليه، ما جعله في حيرة.