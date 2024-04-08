مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28 .. موافقة خالد النبوي على سفر ابنته

تضمنت أحداث الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم بيع منزل «مختار» خالد النبوي بتوقيع مزور من نجله «مروان» نور النبوي حتى يتم الإفراج عنه وإسقاط التهم الموجه إليه، كما شهدت الحلقة تقديم الدعم من أبناء «مختار» ومساندته بعد خروجة من الحبس.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28

وجاء في الحلقة الـ 28 من مسلسل إمبراطورية ميم إقتناع «مختار» خالد النبوي بسفر ابنته «منى» هاجر السراج إلى البعثة ومسامحتها واعتذر لها على رفضه السابق على هذا الطلب، كما وعدته بأنها تفعل كل ما بوسعها حتى لا يعود إلى الحبس مرة أخرى.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار كوميدي عائلي إجتماعي ممزوج ببعض الإثارة والتشويق حول الأب الأرمل الذي يعيش مع أبنائه الستة وشقيقته في منزل واحد، ويعترضون أبنائه على طريقة إدارته للمنزل وتحكماته الزائدة، ويطالبون بإقامة إنتخابات منزلية ويفوز بها نجله الأكبر عليه ليصبح هو مديراً للمنزل بدلاً منه، وتبدأ الفوضى تسيطر على المنزل بعد توليه منصب الإدارة.