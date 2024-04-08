شهدت الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب مفاجآت جديدة، كان أبرزها معرفة الدكتورة عايدة (غادة عبد الرازق) أن المهندس شريف الغزولي، خبير الكاميرات له ثأر لدى عائلتها، وأن زكريا الذي أطلق النار عليها وشقيقها مصطفى ضرغام جاء بتكليف من شخص آخر غير الحاج إسماعيل الغول، ما جعل المشاهدين ينتظرون الحلقة المقبلة، ومواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 29.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة cbc

وتستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 29، إذ تُعرض في تمام الساعة 07:30 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا.

وتُذاع الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

أثارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب الدهشة لدى الجمهور، متسائلين عن سبب سعي المهندس شريف الغزولي للثأر من عائلتي حسن ضرغام وإسماعيل الغول بعد ظهوره أمام قبر والدته المدعوة سعاد عبد الجبار حنفي وهو يعدها أنه سيأخذ ثأره من الجميع، ما حمسهم لمتابعة الحلقة 29 لمعرفة ما تخفيه عائلتي ضرغام والغول.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب، نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ويمكن متابعة مسلسل صيد العقارب عبر قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبطه كالتالي:

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.