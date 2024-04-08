أول خطوة في سلم المجد.. أطفال خطفوا الأضواء بموسم دراما رمضان 2024

خلال السباق الدرامي في شهر رمضان المبارك، ظهرت مواهب فنية مختلفة أبطالها فتيان وفتيات في المراحل الأولى من العمر، نجحوا في جذب الأنظار إليهم بقوة بسبب مواهبهم المميزة رغم صغر أعمارهم، فمنهم من قدم الدور «اللايت» الكوميدي بتميز، وآخرين قدموا الدراما بنجاح باهر.

وخلال التقرير الآتي نقدم أبرز أطفال دراما رمضان 2024، الذين تركوا علامات مضيئة في نفوس المتابعين.

«عمر» في بدون سابق إنذار

نجح الطفل سليم يوسف صاحب شخصية «عمر» في مسلسل بدون سابق إنذار في جذب أنظار متابعين العمل بقوة إليه، وجاءت العديد من الإشادات به عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإيجاده تجسيد معاناة طفل مع مرض سرطان الدم، وتقديم كافة التعبيرات الإنسانية والمأساوية لأصحاب هذا المرض الخطير من الصغار.

«خديجة» في الحشاشين

بأدائها السهل الممتنع وملامحها الجذابة، تمكنت الطفلة بيلا حنون من جذب الأنظار نحوها بقوة بتجسيدها دور «خديجة» الابنة الصغرى لـ حسن الصباح، ونقلها مشاعر تعلقها بأبيها رغم كل المصائب التي تعرضت أسرتها لها على يديه.

«مصطفى» في إمبراطورية ميم

بخفة ظله الملحوظة نجح الطفل ريمون توفيق في تقديم دور «مصطفى»، أصغر أبناء الفنان خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، إذ جسد شخصية الطفل ذو الطابع الكوميدي والداعم الأول لقرارات والده في المنزل.

«حسن» في المعلم

فيما تمكن الطفل جان رامز من تقديم دور «حسن» نجل مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل المعلم، ونجح بموهبته المميزة لعب دور «لايت» وتجسيد دور الطفل المرتبط بأبيه من خلال علاقة صداقة قوية على الرغم من صغر سنه.

«جودي» في بابا جه

كما نجحت الطفلة لافينيا نادر في خطف الأنظار نحوها بقوة، بعد تقديمها شخصية «جودي» في مسلسل بابا جه، إذ جسدت دور الابنة التي تبحث عن دور الأب في حياتها بسبب انشغال والدها الدائم عنها.

«حبيبة» في بيت الرفاعي

تميزت الطفلة ليا سويدان في لعب دور الابنة المحبة والمقربة لأبيها ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي، إذ نجحت في لفت الأنظار نحوها بقوة.

«مازن» في إمبراطورية ميم

بأداء السهل الممتنع، نجح الطفل آدم وهدان في تجسيد شخصية الطفل النابغة بأحداث مسلسل إمبراطورية ميم.

وخلال الأحداث اتسمت شخصية «مازن» بالذكاء الدراسي، والتفكير في أي قرارات قبل اتخاذها خاصة مع تعدد مشاكل عائلته.