موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

مع قرب انتهاء موسم الدراما الرمضاني، يزداد اهتمام المتابعين لحل اللغز الذي حير الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، حيث يبحثان عن طفلهما الحقيقي وسط الأزمات التي يمران بها ضمن أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، لتتراكم الأزمات التي تلاحق الفنان آسر ياسين، بهروب الطفل عمر من المستشفى، الذي قرر ارتداء ملابسه ومغادرة المستشفى من السلم الخلفي، ما شكل صدمة كبيرة لمروان وليلي اللذان تفاجآ بمغادرته، ضمن أحداث الحلقة السابقة، وينتظر المتابعون ماذا يحدث في الحلقة 14 الذي تعرض اليوم.

مسلسل بدون سابق إنذار

وخلال أحداث الحلقة 13، التي شهدت تطورًا في أحداث مسلسل بدون سابق إنذار ، إذ علم الطفل عمر حقيقة الأمر وأنّه ليس الابن الحقيقي لمروان وليلي، حيث سمع كل منهما وهما يتهامسان حول الوصول إلى والده الحقيقي، ليسارع في البكاء تزامنًا مع إجرائه التحاليل الطبية التي تسبق العملية.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14

أما عن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة‎ DMC ‎اليوم، فسيكون ‏الساعة 6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it‎.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

شارك عدد كبير من الفنانين، في العمل بمسلسل بدون سابق إنذار، وهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمى كفارنة.